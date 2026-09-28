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Dalında aylar sonra kayısı veren ağaçlar Kuluncak'ta dikkat çekiyor

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde muhtar Adem Aslan'ın yetiştirdiği geç olgunlaşan kayısı türü, hasat sonrası haftalarca dalında kalarak ilgi ve talep topluyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dalında aylar sonra kayısı veren ağaçlar Kuluncak'ta dikkat çekiyor

Kuluncak'ta sıra dışı kayısı serüveni

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde hasat sezonu büyük ölçüde sona ermişken, bazı kayısı ağaçlarının dalında meyve kalması yörede şaşkınlık ve ilgi yarattı. Olayın merkezinde bulunan Karaçayır Mahalle Muhtarı Adem Aslan tarafından yetiştirilen geç olgunlaşan bir kayısı çeşidi, diğer ağaçların hasadının bitmesinin ardından da meyve vermeye devam ediyor.

Çiftçinin deneyimi ve ağaç sayıları:

Adem Aslan, yaklaşık 12-13 yıl önce bir arkadaşı bahçesinden aldığı aşıyla başladığı üretimde ilk etapta 13 ağaç yetiştirdiğini, elde edilen verimden sonra aynı çeşitten 160 yeni ağaç daha diktiğini aktarıyor. Aslan, bu yıl söz konusu çeşidin normal döneminden yaklaşık 20 gün daha erken olgunlaştığını ancak yine de hasadın çoğu tamamlandıktan sonra ağaçlarda meyve bırakmaya devam ettiğini belirtti.

Pazar etkisi, sosyal medya ve gelecek planları:

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü; ziyaretçiler bahçede taze kayısı yiyor ve çoğu misafir şehir dışına da götürüyor. Aslan, soğuk hava depolarında yaş kayısı bulunmadığını, kendi bahçelerinde ise halen dalında ve yeşil şekilde kayısının olduğunu vurguladı. Ayrıca geç olgunlaşan bu çeşidi iç piyasada alternatif bir ürün olarak değerlendirmeyi hedeflediklerini ve üretimi önümüzdeki yıllarda artırma planları olduğunu ifade etti.

Yerel üreticinin aktardıkları, bölgedeki çeşitlilik ve dikim tercihleri doğrultusunda hasat takvimlerinin esneyebileceğini gösteriyor. Bu tür geç olgunlaşan çeşitler, talep yoğununun sürdüğü dönemlerde pazara taze ürün sunma imkânı vererek hem üreticilere hem de tüketicilere seçenek sağlayabilir.

MALATYA&#039;NIN KULUNCAK İLÇESİNDE HASAT SEZONUNUN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK BİR AY GEÇMESİNE RAĞMEN DALINDA...

MALATYA'NIN KULUNCAK İLÇESİNDE HASAT SEZONUNUN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK BİR AY GEÇMESİNE RAĞMEN DALINDA MEYVE BULUNAN KAYISI AĞAÇLARI ŞAŞIRTIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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