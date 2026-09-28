Hazır turşu tüketimi arttı, Kırşehir'de kaya tuzu satışları düştü

Kırşehir'de turşuluk sezonu başlamasına rağmen, kentte turşu yapımında kullanılan kaya tuzuna olan talep beklenen seviyeye ulaşmadı. Esnaf, geçen yıllara kıyasla satışlarda gözle görülür azalma olduğunu bildiriyor.

Esnafın gözlemleri:

Yusuf Uçar, turşuluk sezonunda olmalarına rağmen kaya tuzuna yönelik talebin düşük olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Turşuluk sezonunda olmamıza rağmen turşu için kaya tuzu talebi beklediğimiz gibi değil. Her yıl bir öncekini aratıyor. Eskisi gibi satış yok".

Diğer satıcıların görüşü:

Mehmet Umucu ise satışların devam ettiğini ancak talebin azaldığını belirterek, "Tuz satışları devam ediyor fakat müşteri eskisi gibi tuza rağbet etmiyor. Hazır turşuya yöneldiler" dedi.

Talebi şekillendiren faktörler:

Esnaf, kentteki tüketici alışkanlıklarının değişmesinin en önemli etken olduğunu vurguluyor. Vatandaşların evde turşu kurma alışkanlığının azalması ve marketlerden alınan hazır turşu tercihinin artması, uzun vadede kaya tuzu satışlarını baskılıyor.

Bu durum, turşuluk sezonu olmasına rağmen tuzcuların gelirlerinde düşüşe yol açıyor; satıcılar, geçen yıllara göre daha düşük ciroya hazırlandıklarını ifade ediyor.

KIRŞEHİR’DE TURŞULUK SEZONUNUN BAŞLAMASINA RAĞMEN KAYA TUZUNA OLAN TALEP, VATANDAŞLARIN EVDE TURŞU KURMAK YERİNE HAZIR TURŞULARI TERCİH ETMESİ NEDENİYLE BEKLENEN SEVİYEYE ULAŞMADI. (ESNAF YUSUF UÇAR)