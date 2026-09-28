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Kadın girişimcilere bütüncül destek: Akbank'ın küresel raporda yer alan modeli

Akbank'ın kadın liderliğindeki KOBİ'lere finansman, eğitim ve mentorluk sunan bütüncül modeli UNEP FI 2021-2026 raporunda Türkiye'den tek vaka çalışması oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kadın girişimcilere bütüncül destek: Akbank'ın küresel raporda yer alan modeli

Akbank'ın modeline uluslararası tanınırlık:

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından yayımlanan Sorumlu Bankacılık Prensipleri Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü 2021-2026 raporunda, Akbank'ın kadın liderliğindeki KOBİ'lere yönelik bütüncül yaklaşımı Türkiye'den yer verilen tek vaka çalışması olarak gösterildi.

Kapsayıcı modelin odağı:

Vaka çalışması, Akbank'ın Kadın KOBİ Paketi merkezli stratejisini öne çıkarıyor. Banka, finansal çözümleri bilgi ve yetkinlik programlarıyla birleştirerek kadın girişimcilerin erişimini güçlendiriyor. Akbank Dönüşüm Akademisi çatısı altında verilen eğitimler; dış ticaret, dijital pazarlama, e-ticaret ve sürdürülebilirlik gibi alanları kapsıyor ve programlar bugüne kadar 22 binden fazla işletmeye ulaştı.

Banka, STK ve platform iş birlikleriyle kadın liderliğindeki işletmelere eğitim, mentorluk ve iş ağı olanağı sağlayarak sadece kredi sunmanın ötesine geçen bir destek ağı kuruyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uzun vadeli büyüme ve rekabet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Taahhütler, hedefler ve ölçülen sonuçlar:

Akbank, UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü'nün kurucu imzacılarından biri olarak 2022-2025 döneminde, finansal dayanıklılığı veya sürdürülebilir büyümeyi destekleyen en az bir yeni finansal ürüne erişen kadın KOBİ müşterilerinin sayısını yıllık %10 artırma taahhüdü verdi. Banka bu hedefi raporlanan üç yılın tamamında aştı: 2025 sonuna kadar ilgili müşteri tabanını %60'ın üzerinde büyüttü ve kredi bakiyesini 8 katına yükseltti.

Akbank, 2025 sonuna kadar geçerli olan finansal kapsayıcılık hedeflerini başarıyla tamamlamasının ardından bu taahhüdünü 2030 sonuna kadar uzattı ve çalışmalarını genişletme niyetini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları paylaştı: "Akbank’ta müşterilerimizin ihtiyaçlarına finansmanın ötesinde, bilgiye, yetkinliğe ve büyümeye erişimi kapsayan bütüncül bir anlayışla yaklaşıyoruz. Kadınların iş dünyasında daha güçlü yer almasının, ekonomik büyüme ve kapsayıcı kalkınma için önemli olduğuna inanıyoruz. Kadın liderliğindeki KOBİ’lere yönelik çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarımızın UNEP FI küresel raporunda Türkiye’den tek vaka çalışması olarak yer almasını çok değerli buluyoruz. Finansmanı, girişimci kadınların gelişimini destekleyen çözümlerle buluşturan yaklaşımımızı daha da genişletmeye ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

UNEP FI raporunda yer almak, Akbank'ın sürdürülebilirlik ve finansal kapsayıcılık alanındaki uygulamalarının uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlıyor ve bankanın kadın girişimciliğini destekleyen stratejilerine görünürlük kazandırıyor.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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