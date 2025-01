Küresel Piyasalarda Veri Haftası Başladı: Durgunluk Endişeleri ve Belirsizlikler Ön Planda

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin ticaret ve ekonomik politikalarına dair belirsizlikler ve dünya genelindeki durgunluk endişeleri ile karışık bir seyir izleniyor. Gözler, bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Büyük ekonomilerden gelen veriler, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden fiyatlamalarda etkili olmasına yol açıyor. ABD'de açıklanacak istihdam verileri, ekonominin geleceği hakkında daha fazla bilgi sunması bekleniyor.

Yeniden başkan seçilen Donald Trump liderliğindeki yönetimin uygulayacağı korumacı ticaret politikalarının enflasyonu artırabileceği endişeleri sürüyor. Bu belirsizlikler, Fed'in politika yol haritasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Fed'in yıl içinde yalnızca iki faiz indirimine gitmesi öngörülürken, çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında, gelecekteki politikalarla ilgili ipuçları aranacak.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise ABD ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğuna dikkat çekerek, para politikaları konusunda sabırlı olunabileceğini belirtti. Barkin, 2025 yılı için ABD ekonomisinin görünümünün olumlu olduğunu ve büyümeye yönelik yukarı risklerin, aşağı risklerden daha fazla olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında para piyasalarında, Fed'in 29 Ocak'ta açıklayacağı ilk para politikası kararında politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler güçlenirken, mayıs ayındaki ilk faiz indirimi için de fiyatlamalar öne çıkıyor.

Kurumsal alanda, Joe Biden yönetiminin, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satışını engellemeye çalışmasının ardından US Steel hisseleri %6,5 değer kaybetti.

Öte yandan, Ford ve General Motors 2019'dan bu yana en iyi yıllık satışlarını açıklarken, Ford hisseleri %2'den fazla, General Motors hisseleri ise %1 civarında artış gösterdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,62 seviyesinde dengelendi. Altın fiyatları %0,2 düşüşle 2.633 dolardan işlem görürken, dolar endeksi %0,1 azalarak 108,9 seviyesinde kaldı. Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise, Çin'deki imalat sanayi aktivitelerindeki belirsizliğin etkisiyle %0,6 düşüşle 76 dolardan işlem görmekte.

New York Borsası'nda S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri Cuma günü yükseliş gösterdi. Avrupa borsalarında ise Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. Bugünün en önemli verisi Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri olacak.

Asya borsalarında ise Güney Kore haricinde negatif bir seyir gözlemleniyor. Çin'de 10 yıllık tahvil faizi %1,6 seviyesinde kalmaya devam ederken, Japonya'da da enflasyon endişeleri yükselmektedir. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, para politikasındaki sıkılaşmanın ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,14 artışla 10.075,17 puandan kapanmıştı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 35,3560'tan işlem görüyor.

Bugün takip edilecek veriler arasında Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'nin hizmet sektörü PMI verileri bulunmaktadır. Bu dönüş sürecinin piyasalardaki etkileri ise merakla bekleniyor.