Başvuranlara PTT'den 16.000 TL nakit destek! Başvuru tarihini kaçıran yandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan finansal yardım programına başvurmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet platformu aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kimlik bilgilerinizle sisteme giriş yaparak, birkaç kolay adımda başvurunuzu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Destekten yararlanma koşulları arasında, aile bireyleri başına düşen gelirin minimum ücretin üçte biri miktarından daha az olması şartı bulunmaktadır. Bu kriterlere uyan her aile, yardım talebinde bulunma hakkına sahiptir.





Maddi Sıkıntıları Azaltacak 16 Bin TL'lik Destek Paketi için Başvurular Devam Ediyor!

24 ile 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan mali yardım ödemeleri, uygun bulunan başvurular için dağıtılacak. Peki, bu ödemeler nasıl alınacak? Onay almış başvuru sahipleri, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine başvurarak hak ettikleri yardımı teslim alabilirler.

Bu yardım paketi, maddi zorluklar içinde olan ve düşük gelire sahip aileleri hedef alıyor. Ailenizin maddi durumu yeterli değilse, bu destek sizin için bir umut kaynağı olabilir. Başvuru aşamasında sadece TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz yeterli olacaktır. Ödeme alımı sırasında ise yanınızda kimlik belgenizi bulundurmanız gerekecektir.