Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

New York Borsası Tarihinin En Sert Düşüşlerinden Birini Yaşadı

ABD'de resesyon korkularıyla New York borsasında sert kayıplar yaşandı, yatırımcılar verileri dikkatle izliyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:41
New York Borsası Tarihinin En Sert Düşüşlerinden Birini Yaşadı

New York Borsası Sert Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, ABD'de artan resesyon endişeleriyle günü sert bir düşüşle tamamlayarak, yatırımcıları tedirgin etti.

Dow Jones Endeksi Ne Kadar Düşüş Gösterdi?

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,51 düşüşle 40.936,93 puana geriledi.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerinde Düşüşler

S&P 500 endeksi %2,12 azalarak 5.528,93 puana, Nasdaq endeksi ise %3,26 kayıpla 17.136,30 puana indi.

Piyasalarda Negatif Seyir ve Ekonomik Gelişmeler

ABD'deki zayıf imalat sanayi verileri piyasalarda belirsizlik yarattı. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 47,2 seviyesine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Uzman Görüşleri: Resesyon Korkuları Yeniden Alevlendi

Analistler, imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini belirterek, yatırımcıların yarın açıklanacak "Bej Kitap" raporunu ve bu hafta açıklanacak istihdam verilerini beklediklerini ifade etti.

Teknoloji Hisselerinde Dikkat Çeken Düşüşler

Teknoloji şirketlerinin hisseleri de sert düşüşler gösterdi. Nvidia hisseleri %9,5 gerileyerek dikkat çekti. Diğer çip üreticisi Broadcom %6,2, Qualcomm %6,9, Micron %8 değer kaybına uğradı. Apple %2,7, Microsoft %1,9, Alphabet %4, Amazon %1,3, Meta %1,8 ve Tesla %1,6 düşüş kaydetti.

US Steel Hisselerinde Düşüş

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, US Steel'in Japon Nippon Steel'a satışına karşı çıkması sonrasında US Steel'in hisseleri %6 geriledi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula