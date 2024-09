New York Borsası Tarihinin En Sert Düşüşlerinden Birini Yaşadı

New York Borsası Sert Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, ABD'de artan resesyon endişeleriyle günü sert bir düşüşle tamamlayarak, yatırımcıları tedirgin etti.

Dow Jones Endeksi Ne Kadar Düşüş Gösterdi?

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,51 düşüşle 40.936,93 puana geriledi.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerinde Düşüşler

S&P 500 endeksi %2,12 azalarak 5.528,93 puana, Nasdaq endeksi ise %3,26 kayıpla 17.136,30 puana indi.

Piyasalarda Negatif Seyir ve Ekonomik Gelişmeler

ABD'deki zayıf imalat sanayi verileri piyasalarda belirsizlik yarattı. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 47,2 seviyesine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Uzman Görüşleri: Resesyon Korkuları Yeniden Alevlendi

Analistler, imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini belirterek, yatırımcıların yarın açıklanacak "Bej Kitap" raporunu ve bu hafta açıklanacak istihdam verilerini beklediklerini ifade etti.

Teknoloji Hisselerinde Dikkat Çeken Düşüşler

Teknoloji şirketlerinin hisseleri de sert düşüşler gösterdi. Nvidia hisseleri %9,5 gerileyerek dikkat çekti. Diğer çip üreticisi Broadcom %6,2, Qualcomm %6,9, Micron %8 değer kaybına uğradı. Apple %2,7, Microsoft %1,9, Alphabet %4, Amazon %1,3, Meta %1,8 ve Tesla %1,6 düşüş kaydetti.

US Steel Hisselerinde Düşüş

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, US Steel'in Japon Nippon Steel'a satışına karşı çıkması sonrasında US Steel'in hisseleri %6 geriledi.