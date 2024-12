Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: Girişimciler Yapay Zekayı Yol Haritalarına Eklemeli

Yapay Zeka ve Bağlantı Teknolojileri ile Girişimcilik Fırsatları

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Take Off İstanbul etkinliğinde yaptığı konuşmada, girişimcilerin yapay zeka (AI) ve bağlantı teknolojilerinden yararlanarak büyük fırsatlar elde edebileceğini ifade etti. Koç, "Her şeye bağlantı sağlamaya başlarsak, pazar devasa hale gelecek, büyüme fırsatları artacak ve girişimciler için harika fikirler ortaya çıkacak" dedi.

Bağlantı ve Yapay Zeka Yatırımları

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, 2025 yılına kadar 500 milyar dolarlık yatırımın yapay zeka teknolojilerine harcanacağını ve bu rakamın 2030 yılında 2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Koç, girişimcilerin yapay zekayı yol haritalarına eklemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal Medyanın Tehlikeleri ve Dijital İçerik

Gelişen dünyada dijital içerik kalitesinin önemine vurgu yapan Koç, sosyal medyada sıkça karşılaşılan beyin çürümesi (brain rot) kavramını hatırlattı. Koç, "Beyin çürümesi, bireyin enerjisini ve beynini kalitesiz içerik için tüketmesi anlamına geliyor. Turkcell olarak bu noktada kaliteli içerik sunmaya hedefliyoruz" dedi.

Girişimcilikte Değişmeyen Paradigmalar

Girişimcilik ekosistemindeki değişmeyen paradigmaları sıralayan Koç, "Bir fikrinizin olduğu o büyülü an her zaman geçerlidir. Dijital veya sosyal teknolojilerle çalışıyor olsanız bile, fikrinizin hayat bulması için insan davranışını dikkate almanız gerekir" dedi.

5G Teknolojisi ile Yeni Fırsatlar

5G teknolojisinin Türkiye'de 2026 yılında devreye gireceğini açıklayan Koç, Turkcell'in bu hedef doğrultusunda ağ altyapısını geliştirdiğini ifade etti. Koç, "Türkiye'ye en iyi ve en kaliteli 5G'yi getireceğiz" diye belirtti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen "Take Off İstanbul" etkinliği, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, etkinlikte konuşma yaptı.