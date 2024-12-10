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10 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

10 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'de öne çıkan etkinlikler ve gelişmeler hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:00
10 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Üst Düzey Katılımlar ve Bütçe Görüşmeleri

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temalı 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katılacak. (İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesindeki programı kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. Daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulunacak ve Dulkadiroğlu ilçesinde incelemelerde bulunacak. (Hatay/11.30/12.45/13.30) (Kahramanmaraş/16.00/17.00/18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANSA DİKKAT

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler" programına katılacak. (İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Kriz İletişimi Çalıştayı"na iştirak edecek. (Ankara/09.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. (Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşma yapacak. (TBMM)

2- Suriye'deki gelişmeler, Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından takip edilmeye devam ediyor. (Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL OLAYLAR

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirecek. (Ankara/16.00)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Kriz İletişimi Çalıştayı" düzenlenecek. (Ankara/09.00)

3- Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için uğurlama töreni yapılacak. (Isparta/10.00)

SPORDA GÜNDEM

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/10.30)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak. (İstanbul/16.00)

3- Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/21.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine konuk olacak. (Tenerife/23.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru takımları maçlarını gerçekleştirecek. (İstanbul/14.00/Mulhouse/21.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak. (Şırnak/15.00)

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