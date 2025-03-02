BAE ve İran, Ekonomik-Ticari İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İranlı yetkililer, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından bildirilen habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ile İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, BAE'nin Dubai kentinde bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı. Ayrıca, BAE ile İran arasındaki siyasi istişarelerin ilk turunun gerçekleştirilmesi memnuniyetle karşılandı ve iki taraf, “ortak çıkarların güçlendirilmesinin önemini” vurguladı.

BAE ile İran, 28 Şubat'ta, ortak ilgi alanlarının ele alınması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla siyasi istişarelerin ilk turunu gerçekleştirmişti. Bu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çabaların bir parçası olarak kaydedildi.

BAE-İran Ortak Ekonomik Komitesi'nin ilk oturumu ise Mayıs 2024'te, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri ve o dönem İran Ekonomi Bakanı olan Mehrdad Bezrpaş'ın başkanlığında yapıldı. Ortak oturum, çeşitli ekonomik sektörlerde işbirliğinin artırılması konularını tartışmak üzere Abu Dabi'de gerçekleşti.

Ayrıca, Tahran, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini artırmak amacıyla Mayıs 2023'te düzenlenen “Expo İran” fuarı kapsamında BAE-İran İş Konseyi'nin ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.