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Mersin'de Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü Son Yolculuğuna Uğurlandı

71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Güçlü, Tarsus'ta gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:39
Mersin'de Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin'de Kıbrıs Gazisi Fahrettin Güçlü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Güçlü, son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Güçlü, hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Güçlü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Güçlü'nün ailesi, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, diğer gaziler ve birçok vatandaş katılarak son görevlerini yerine getirdiler.

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