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İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yıktı

İsrail, Batı Şeria'da 'ruhsatsız' gerekçesiyle bir Filistinlinin evini yıktı; bu, aynı aileye ait ikinci yıkım oldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:36
İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yıktı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Bir Filistinli Evini Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıktı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Israel ordusu, askeri buldozerler eşliğinde Nablus kentine bağlı Yatma beldesine baskın düzenledi.

Evler Yıkılmaya Devam Ediyor

Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Snober, İsrail askerlerinin Filistinli Bera Ahmed Nasır'ın evini boşaltmaya zorladığını ve ardından Nasır'ın iki katlı evini yıktığını ifade etti. Snober, daha önce de Nasır'ın Yatma ve Kabalan köyleri arasındaki evini yıktıklarını belirtti.

İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere ait evleri 'ruhsatsız' iddiasıyla yıkma uygulamasına devam ediyor.

Bölge Yönetimleri Üzerine Bilgi

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan 'A bölgesi' idari ve güvenlik olarak Filistin'e devredilmişken, yüzde 21'lik 'B bölgesi' idari olarak Filistin'e, güvenlik olarak ise İsrail'e bırakılmıştır. Yüzde 61'ini kapsayan 'C bölgesi' ise tamamen İsrail'in idaresinde bulunmaktadır.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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