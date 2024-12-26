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26 Aralık 2024: Gündemdeki Önemli Gelişmeler

Bugün Türkiye'de çeşitli bakanlar önemli etkinliklerde bulunacak, uluslararası gelişmeler ve adli davalar takip edilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:01
26 Aralık 2024: Gündemdeki Önemli Gelişmeler

GÜNDEM

26 Aralık 2024

EKONOMİ FİNANS

  1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılacak. Müteahhitlik firmaları ve iş insanlarıyla bir araya gelerek çeşitli ziyaretler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" paneline katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.00/14.30)
  4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

  1. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Diyarbakır/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yargılama başlayacak. Anne ve diğer sanıklar, suça sürüklenen iki çocukla birlikte yargılanacak. (Tekirdağ/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

  1. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleriyle toplantı yapacak. İkinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sistemi hakkında istişarede bulunacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. (Monako/21.00) (Fotoğraflı)
  3. BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak. (Ulm/21.00)
  4. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsusspor maçının önücek saat 20.00'de başlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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