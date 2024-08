Celine Dion, Trump'ın İzin Almadan Şarkısını Kullandığına Tepki Gösterdi

Celine Dion'dan Sert Tepki

Şarkıcı Celine Dion, unutulmaz Titanik filmi müziği "My Heart Will Go On"'un eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından mitingde izinsiz kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İzinsiz Kullanım

Dion'un menajerlik ekibi ve Sony Music Kanada, X sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları duyuruda, Trump'ın Montana eyaletinde düzenlediği mitingde Celine Dion'un ikonik şarkısının çalındığına dikkat çekti. Açıklamada, "Bu kullanım için herhangi bir izin alınmamıştır ve Celine Dion bu durumu kesinlikle onaylamamaktadır." denildi.

Şarkının Önemi

"My Heart Will Go On", Titanik filminde duygu dolu bir anın müziği olarak dinleyicilerin kalbinde özel bir yere sahiptir. Ancak bu tür etkinliklerde izinsiz kullanımlar sanatçıların yaratıcılığına saygı göstermemeyi beraberinde getiriyor.