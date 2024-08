CHP'li Emir: Enerji Zamları Yoksulluğu Artırıyor

CHP'li Emir: Yoksulluk Tehlikesi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yapılan %38 zam ile ilgili olarak, "Enerjiye yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geliyor ve bunlar da yoksulluğumuzu giderek artırıyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'te Soruşturma Çağrısı

Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurduğunu hatırlatarak, bu başvurunun samimi olmadığını ifade etti.

Emir, "Eğer kendisi gerçekten yargılanmak istiyorsa, biz Meclis soruşturması için başvuracağız. Meclis soruşturması bunun en kolay yolu," dedi ve eğer Soylu'nun bu konuda cesareti varsa, gerekli imzaları toplayarak soruşturmanın başlatılmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesi Kararları

Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili kararının yargının temel ilkelerini zedelemeden uygulanması gerektiğini vurguladı. Yüksek Mahkemenin, Atalay'ın milletvekili kimliğinin korunması gerektiği konusunda net bir tutum sergilediğini belirten Emir, "Bu hukuksuzluğa son verilmesi ve Can Atalay'ın bir an önce Meclis'te yemin etmesi gerekiyor" dedi.

Döviz Zamları ve Ekonomik Kriz

Son dönemde artan hayat pahalılığına dikkat çeken Emir, konutlarda doğal gaz fiyatlarına yapılan %38 zamla birlikte, akaryakıt, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin fiyatlarının da fahiş oranda arttığına vurgu yaptı. "Enflasyonu kontrol altına alamıyorlar ama göstergeleriManipüle ettiler. İnsanlarımızın cebinde para kalmadı," şeklindeki ifadeleriyle ekonomik kriz konusundaki eleştirilerini sürdürdü.