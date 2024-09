Diyanet'ten 13 Eylül 2024 Cuma Hutbesinde Dikkat Çeken Narin Detayı: Mevlid-i Nebi ve Masumların Hakları Üzerine Hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Eylül 2024 Cuma hutbesinin konusunu "Mevlid-i Nebi" olarak açıkladı. Bugün camilerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle, onun hayatı ve mesajlarının hatırlatılacağı ifade edildi. Hutbede, Narin Güran cinayeti gibi güncel olaylara da yer verilerek, İslam’ın masumların haklarını koruma konusundaki hassasiyetine vurgu yapıldı.

MEVLİD-İ NEBİ'NİN ÖNEMİ VE PEYGAMBERİMİZİN MESAJI

Hutbede, yarın akşam idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı üzerinde duruldu. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) insanlık için bir rahmet vesilesi olarak gönderildiği, onun hayatının ve mesajlarının, insanlığa rehberlik eden temel değerler olduğu ifade edildi. Hutbede, Peygamberimizin ahlakının, iman, amel ve güzel ahlakın ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan bir miras olarak bizlere bırakıldığı hatırlatıldı. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hayatı boyunca adalet, merhamet, erdem ve hakikat ilkelerini yaydığı, yetimlerin, kadınların ve toplumun dezavantajlı gruplarının haklarını savunduğu belirtildi.

MASUM CANLARIN KORUNMASI: NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Hutbenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması olayına değinmesiydi. Hutbede, "Ne hazindir ki her geçen gün, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz" ifadelerine yer verilerek, toplumun vicdanını yaralayan bu tür olayların ne denli büyük bir ahlaki çöküşün göstergesi olduğu vurgulandı. İslam’ın, masumların canına kasteden her türlü kötülüğü şiddetle kınadığı ve toplumun huzuru için Peygamberimizin (s.a.s.) öğretilerinin yeniden hatırlanması gerektiği ifade edildi.

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATI VE GÜNÜMÜZE MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesinde, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) örnek hayatının, günümüz toplumları için ne denli önemli olduğuna vurgu yapıldı. Hutbede, "Bugün bize düşen; Allah Resûlü (s.a.s)’e hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur’an-ı Kerim’e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır" denildi. Ayrıca, İslam'ın barış dini olduğu ve Peygamberimizin hayat rehberi olarak insanlığa sunduğu çağlar üstü mesajlarının önemine dikkat çekildi. Hutbede, "Başka Narinler’in canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimiz (s.a.s)’in güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır" denilerek, Müslümanların sorumluluğu hatırlatıldı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI: "PEYGAMBERİMİZ VE ŞAHSİYET İNŞASI"

Hutbede ayrıca, Mevlid-i Nebi Haftası’na da değinildi. Bu yılın temasının “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” olduğu belirtildi. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenerek, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) örnek hayatının topluma anlatılacağı ve özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Hutbede, "Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlemiştir. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız" ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede düzenlenecek olan etkinliklerin, toplumun her kesimine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Hutbede, İslam’ın öğretilerinin ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünnet-i seniyyesinin, insanlık için bir kurtuluş pusulası olduğu hatırlatıldı. "Barış dini İslam’ın, hayat rehberi Kur’an-ı Kerim’in, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in, insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır" denilerek, İslam'ın insanlık için sunduğu evrensel değerlere dikkat çekildi.

Hutbenin sonunda ise Âl-i İmrân suresi otuz birinci ayetin meali ile cemaate seslenildi: “Habibim! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.”