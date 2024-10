Filistin Temsilcisinden İsyan: "Ya Soykırımı Durdurun Ya da Susun"

İsrail'in Eylemlerine Yanıt

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, yaptığı açıklamada, "Faaliyetleriniz, hareketlerinizle uyumlu olsun. Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun." dedi. Bu sözler, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili düzenlenen açık oturumda ifade edildi.

İsrail'in Hukuksuz Eylemleri

Mansur, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve her geçen gün suç üstüne suç işlediğini belirtti. Bunun yanı sıra, İsrail'in şiddet ve sömürgeleştirmeye yönelik eylemlerinin, uluslararası toplumun barış sağlama çabalarından daha güçlü olduğunu vurguladı. "İsrail, kuşatma altında olan Filistinlileri bombaladı ve aç bıraktı. Onlar bu durumdan dolayı suçlandı," şeklinde konuştu.

Filistinlilerin Durumu ve Korku

Mansur, Filistinlilerin gitmek isteseler bile geri dönemeyeceklerini bildiklerini ifade etti. "İsrail bu planı uygulamaya devam ediyor. Bu kabul edilemez," şeklinde sözlerine devam etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Mansur, İsrail'in yaşananlara karşılık olarak uluslararası düzeni bozmak niyetinde olduğuna dikkat çekti: "İsrail, kendini herkesten üstün görmekte ve insanlık dışı uygulamalara devam etmektedir. Daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" diye sordu. Ayrıca, uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda İsrail'in yeni bir seviyeye geçeceğini belirtti.

Sorular ve Kınamalar

Mansur, kınamaların eyleme geçmesi gerektiğini ve her Filistinlinin acısına ulaşılması gerektiğini belirtirken, BM Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonun Filistin halkına ait olduğunu vurguladı. Son olarak, "Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun," diyerek sözlerini tamamladı.