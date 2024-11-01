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Jennifer Lopez'ten Porto Riko Tepkisi ve Oy Çağrısı

Jennifer Lopez, ırkçı şakaya karşı Latinleri oy vermeye çağırdı, Trump'ı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:24
Jennifer Lopez'ten Porto Riko Tepkisi ve Oy Çağrısı

Jennifer Lopez'ten Önemli Açıklamalar

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen ırkçı bir şakaya tepki gösterdi. Lopez, bu tepkiyle birlikte Latinler için oy kullanma çağrısında bulundu.

Irkçı Şakaya Karşı Ses Yükseltti

CNN tarafından aktarılan habere göre, Lopez, Nevada eyaletinde Kamala Harris'in başkanlık kampanyası kapsamındaki mitingde söz aldı. Rapçi Tony Hinchcliffe'in, Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" olarak tanımladığı şakayı eleştirdi. Lopez, "Ben Amerikalı bir kadınım. Porto Rikolu olmaktan gurur duyan Guadalupe Rodriguez ve David Lopez'in kızıyım. Porto Rikoluyum." diyerek kökenleri üzerine duyduğu gururu dile getirdi.

Latin Seçmenlere Önemli Mesajlar

Lopez, bu tür ırkçı ifadelerin sadece Porto Rikoluları değil, tüm Latin toplumu için etkili olduğunu belirtti. "Bu seçim sizin hayatınız hakkında. Benim, senin ve çocuklarımız hakkında. Sizi dikkate almalarını sağlayın. Bu sizin gücünüz. Oyunuz sizin gücünüzdür," şeklinde oy vermeye teşvik edici sözler sarf etti.

Harris'in Politikalara Övgü

Lopez, Kamala Harris'in göçmenler ve işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılama konusundaki mücadelelerine vurgu yaparak, Demokrat başkan adayını övdü. Aynı zamanda, Trump'ın sürekli olarak ABD vatandaşlarını bölmeye çalıştığını ifade etti ve Madison Square Garden ‘daki mitingde Trump'ın duruşunun hatırlatıldığını belirtti.

Tepki Gören Şaka

Hinchcliffe'in sözleri, sadece Lopez tarafından değil, Porto Rikolu sanatçılar Bad Bunny, Ricky Martin ve Luis Fonsi tarafından da kınandı. Bu tepki, toplumsal bir dayanışmanın ve farkındalığın bir örneği oldu.

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