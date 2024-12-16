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New Jersey ve New York'ta Gizemli Dronlar Krizi Devam Ediyor

New Jersey ve New York'ta görülen gizemli dronlar, devlet yetkililerini harekete geçirdi. Güvenlik kaygıları artıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:05
New Jersey ve New York'ta Gizemli Dronlar Krizi Devam Ediyor

ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayan ve ardından New York'ta da görülen "gizemli" insansız hava araçları (İHA), ülke gündeminin merkezi haline geldi. Özellikle New York ve New Jersey valileri, bu durumu araştırmak için acil çağrılar yapmaya devam ediyor.

New York Valisi Kathy Hochul, son olarak Stewart Uluslararası Havalimanı çevresinde görülen dronların ardından güvenlik sebepleriyle hava trafiğinin yavaşlatılması üzerine "Bu olay çok ileri gitti." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Hochul, New York Eyalet İstihbarat Merkezine durumun araştırılmasını talep ederken, federal hükümetten de ek önlemler alınması için çağrıda bulundu.

Vali Hochul, Kongreden eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine dronlar üzerindeki denetim yetkilerinin artırılması için yasaların hızla gözden geçirilmesini isterken, Biden Yönetimi'ne de güvenliği sağlamak adına ek federal kolluk kuvvetleri yönlendirmesi çağrısı yaptı.

Federal Havacılık Dairesi, New York'un yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Stewart Uluslararası Havalimanı çevresinde, yerel saatle 21.30 sularında görülen dronlar nedeniyle iniş pistlerinin bir saat süreyle kapatıldığını açıkladı.

New Jersey Valisi Phil Murphy de federal hükümetin, eyaletinin üzerinde uçan cisimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasına şaşırdığını belirtti. Murphy, eyaletin dronların etkisini araştıra bilmek için Washington'a seyahat edeceğini ve federal kaynakların artırılmasını talep edeceğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, New Jersey'de ilk gizemli dron görüntülerinin 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edildiğini bildirdi. Görgü tanıkları, dronların boyutlarının bisiklet ya da küçük bir araba kadar olduğunu ifade etti.

Bu gizemli dronlar, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilerek, yerel uçuşlara kısıtlamalar getirilmesine neden oldu. Sosyal medyada yayılan ve tartışmalara yol açan dron görüntüleri, halk arasında büyük bir merak uyandırdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, New Jersey'deki dronların güvenlik tehditi oluşturduğu yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtirken, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dronların İran'a ait bir gemiden havalandığı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Trump, sosyal medya üzerinden “Ülkenin her yerinde gizemli İHA görüntüleri. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi olmadan gerçekleşiyor mu? Kamuoyuna hemen açıklayın ya da onları düşürün.” ifadelerini kullandı.

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