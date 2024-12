New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

New York Türkevi'nde Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, New York şehrindeki Türkevi'nde gerçekleştirilen özel bir kahve sunumu etkinliğiyle kutlandı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu Türkevi'nde düzenlenen etkinliğe, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Yazal başta olmak üzere, BM'de görevli birçok diplomat, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dünyaca Ünlü Kahve Çeşitleri İkram Edildi

Etkinlik, Türkevi'nin giriş katındaki sergi salonunda yapıldı. Davetlilere klasik Türk kahvesi, Dibek kahvesi ve Mardin kahvesi gibi farklı aromalara sahip kahve çeşitleri sunuldu. Sunuma, Türk lokumları da eşlik etti.

Kahve ve Tarihi Üzerine Bilgilendirme

Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Salcıgil White, kahve sunumu için hazırlanan standında katılımcılara kahve hazırlarken, Türk kahvesinin tarihini de anlattı. Salcıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amerikalılara, içtikleri kahvenin Türkler tarafından icat edildiğini anlatıyoruz. ABD, günde 400 milyon fincan kahve tüketiyor ve bu, 500 yıl önce Türklerin geliştirdiği bir yönteme dayanıyor," dedi.

Sanat ve Kültür Buluşması

Etkinlikte mikro art sanatçısı Hasan Kale, kahve telvesiyle yaptığı eserlerini sergileyerek katılımcıların beğenisini kazandı. Kale, "Atatürk'ün kahve sevgisini telve yardımıyla çizerek ölümsüzleştirmek istedim," diyerek eserlerinin amacını ifade etti.

Dünya Türk Kahvesi Günü Artık Resmi Kayıtlarda

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü ABD Kongresi kayıtlarına geçirdi. Beyer, "5 Aralık'ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kültürel bir değer olarak onurlandırıyoruz. Türk kahvesi, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almaktadır," ifadelerini kullandı.

Bu beyan ile Türk kahvesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen kayıtlara geçmiş oldu ve gelenekselleşme yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilerek, her yıl 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.