Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü, Ardahan ve Erzincan'da Protesto Edildi

Rize'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanları, Ardahan ve Erzincan'da yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:13
Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü, Ardahan ve Erzincan'da Protesto Edildi

Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü Protesto Edildi

Rize'de iki PTT çalışanının silahlı saldırıda öldürülmesi, Ardahan ve Erzincan'daki PTT çalışanları tarafından geniş çaplı bir protestoyla sonuçlandı. Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ardahan Şubesi İl Temsilcisi Gökhan Kılıç, PTT İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında, Rize'de meydana gelen olayın kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Kılıç, hayatını kaybeden meslektaşlarına rahmet ve ailelerine sabır dileyerek, “Yakın coğrafyada zor süreçlerden geçerken kamu çalışanlarına yönelik şiddet haberleriyle her gün sarsılıyoruz,” dedi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulamak için toplandıklarını belirten Kılıç, “Bu insanlık dışı, kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz,” şeklinde konuştu. Olayın yalnızca PTT camiasını değil, tüm toplumun kanayan yarası olduğunu belirterek, kamu hizmetine yönelik her türlü saldırının vatandaşın yaşam hakkına saldırı olduğunu belirtti.

Erzincan'da Protesto

Erzincan'da da Türk Haber-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri, Rize'deki saldırıyı kınamak amacıyla basın toplantısı düzenledi. 13 Şubat CaddesiTürk Haber-Sen Erzincan Şube Başkanı Servet Kaymak, yaşanan saldırının sadece kamu çalışanlarına yönelik olmadığını belirtti.

Kaymak, gerçekleştirilen saldırının aynı zamanda kamu hizmetlerinin güvenliğini, çalışanların itibarını ve toplumun huzurunu hedef aldığını ifade etti. “Bu elim hadise, kamu kurumlarımızda çalışanların güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir,” diyerek, bu tür olayların önlenmesi için kamu kurumlarının çalışanlarının güvenliği ve haklarının korunması konusunda daha kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ardahan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla...

Ardahan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

Ardahan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla...

Ardahan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

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