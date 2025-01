Robbie Williams'ın İstanbul Konserinin İlk Biletleri Tükendi

Robbie Williams'ın İstanbul Konserine Yoğun İlgi

Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserinin ilk biletlerinin tükendiğini duyurdu. Bu ilgi, sanatçının müziğine olan tutkunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Konser Detayları

Yoğun ilgi gören konser, 7 Ekim tarihinde DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek. Williams, "Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You" gibi unutulmaz hitleriyle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Bilet Satışları

İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak tarihinde satışa sunulmuştu. Sanatçının hayranları, biletleri kaçırmamak için hızlı hareket etti. Konserin ikinci dönem biletleri ise tekrar Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunulacak.