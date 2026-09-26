Avrupa şampiyonu Havvanur Kethüda memleketi Trabzon’da coşkuyla karşılandı

Trabzon'da coşkulu karşılama:

Trabzon havaalanında, Avrupa Boks Şampiyonası'nda elde ettiği başarının ardından Havvanur Kethüda büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Ailesinin de aralarında olduğu destekçiler ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sporcuya ilk tebriklerini iletti.

Turnuva ve final maçı:

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonasında kadınlar +80 kilo finalinde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Kethüda, uluslararası alanda Türkiye’ye önemli bir başarı daha kazandırdı.

Kethüda'nın sözleri ve yerel yankılar:

Madalya sonrası konuşan Havvanur, "Ben Trabzonluyum, Araklılıyım. Bizi kim alabilir?" sözleriyle memleketine ve kökenine vurgu yaptı. Havalimanındaki coşku ve yetkililerin kutlamaları, genç sporcular ve kent halkı arasında takdirle karşılandı.

Bu başarı, Kethüda'nın performansını ve Trabzon'un spor kültürünü ön plana çıkarırken, hem yerel hem de ulusal platformlarda yeni beklenti ve desteklerin oluşmasına zemin hazırlıyor.

BULGARİSTAN’IN BAŞKENTİ SOFYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA KADINLAR +80 KİLO FİNALİNDE RAKİBİNİ YENEREK ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLAN HAVVANUR KETHÜDA, MEMLEKETİ TRABZON'DA ARALARINDA AİLESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ'İN DE BULUNDUĞU KALABALIK TARAFINDAN HAVALİMANINDA COŞKUYLA KARŞILANDI.