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alaşehir-eşme yolunda devrilen tanker ulaşımı iki saat aksattı

Manisa'nın Alaşehir-Eşme karayolunda Özpınar Mahallesi mevkiinde devrilen tanker yaklaşık 2 saat trafiği durdurdu; sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

alaşehir-eşme yolunda devrilen tanker ulaşımı iki saat aksattı

Kaza ayrıntıları

Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Eşme arasındaki karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olay, bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edilip yetkililere bildirildi.

Olay yerinde müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak çevrede güvenlik tedbirleri aldı ve yolu trafiğe kapattı. Devrilen tankerin ve çevresinin güvenliğinin sağlanması için yetkililer kontrollü çalışma yürüttü; herhangi bir sıvı sızıntısı veya yangın ihbarı bulunmadı.

Ulaşımın normale dönmesi ve sürücünün durumu:

Çalışmalar nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin devrilen tankeri kaldırma ve yol güvenliğini sağlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilecek bulgular doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİ İLE EŞME ARASINDAKİ KARAYOLUNUN ÖZPINAR MAHALLESİ MEVKİİNDE SEYİR...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİ İLE EŞME ARASINDAKİ KARAYOLUNUN ÖZPINAR MAHALLESİ MEVKİİNDE SEYİR HALİNDEKİ TANKER, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE DEVRİLDİ. KAZANIN ARDINDAN YOL YAKLAŞIK 2 SAAT TRAFİĞE KAPANIRKEN, DEVRİLEN TANKERİN KALDIRILMASININ ARDINDAN ULAŞIM YENİDEN NORMALE DÖNDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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