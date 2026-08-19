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Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

Fatih'te Katip Kasım Camii Sokak'ta iki esnaf arasındaki tartışma pompalı tüfekli kavgaya dönüştü; olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 02:12

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 02:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

olayın gelişimi

Fatih'in Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta saat 23.00 sıralarında, esnaf olduğu öğrenilen iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek iddiaya göre pompalı tüfeğin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

yaralı ve can kaybı:

Olayda iki kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kafasından vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

emniyet müdahalesi ve adli işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve sokak girişlerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken hayatını kaybeden kişi cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayda silah kullandığı belirlenen zanlıyı yakalayarak polis merkezine götürdü; bir kişi gözaltına alındı. Olayın çıkış nedeni ve soruşturmaya ilişkin ayrıntılar emniyet birimlerince araştırılıyor.

FATİH’TE ESNAF KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ 1 YARALI

FATİH’TE ESNAF KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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