Aliağa–Midilli hattı 35 bin yolcuyla ilk sezonu güçlü kapattı

Aliağa–Midilli seferleri beklentilerin üzerinde performans gösterdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Nisan ayında başlatılan Aliağa–Midilli hattının ilk sezonunda 35 bin yolcu taşıyarak beklentilerin üstünde bir performans sergilediğini açıkladı. Şimşek, bu rakamın uluslararası yolcu taşımacılığı açısından önemli bir işaret olduğunu vurguladı.

alispor ve acente botlarının rolü:

İMEAK DTO Aliağa Şubesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Şimşek, Aliağa Deniz Yolcu İskelesi (Aliaport) ve acente botlarının seferlerin güvenli ve düzenli işletilmesinde kritik rol oynadığını belirtti. İlk sezon performansı, altyapı ve işletme koordinasyonunun yolcu talebini karşılayabildiğini gösterdi.

liman verileri: net ton, groston ve konteyner

Şimşek, 2026 yılı Ocak–Temmuz dönemi verilerini de paylaştı. Buna göre Aliağa limanlarında elleçlenen net ton miktarı 50 milyon 456 bin 350 ton olarak gerçekleşti; geçen yılın aynı dönemindeki 52 milyon 471 bin 906 tona göre yüzde 3,84 azalma görüldü. Buna rağmen Aliağa, net ton elleçlemede Türkiye liderliğini korudu.

Toplam groston elleçlemede 2026'nın ilk yedi ayında miktar 65 milyon 318 bin 307 ton oldu; yıllık bazda yüzde 6,13 azalma ile Aliağa, toplam groston sıralamasında Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Gemi trafiği açısından da limanlara Ocak–Temmuz arasında 3 bin 479 gemi uğradı; geçen yılın aynı dönemindeki 3 bin 636 uğrağa kıyasla bir düşüş yaşandı ancak Aliağa yine ülke genelinde ikinci sıradaki konumunu sürdürdü.

Konteyner trafiğinde TEU bazında elleçlenen miktar 914 bin 131 TEU olarak kaydedildi; geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyon 50 bin 854 TEU ile karşılaştırıldığında konteyner hacminde yüzde 13,01 azalış görüldü ve Aliağa limanları TEU sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

yükleme ve boşaltma rakamları:

Yük hareketleri verileri, limanların yük elleçlemedeki gücünü koruduğunu gösteriyor. 2026'nın ilk yedi ayında yükleme net ton miktarı 19 milyon 821 bin 671 ton; boşaltma net ton ise 30 milyon 634 bin 679 ton olarak gerçekleşti. Bu rakamlar geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 6,83 ve yüzde 1,81 oranında azalma yansıttı. Aliağa limanları hem yükleme hem de boşaltmada Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini koruyarak bölgesel önemini sürdürdü.

Şimşek'in paylaştığı veriler, Aliağa–Midilli hattının yolcu taşımacılığında kısa sürede kayda değer bir talep yarattığını ve limanların dünya ticaretindeki dalgalanmalara rağmen güçlü bir operasyonel kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

NİSAN AYINDA BAŞLAYAN ALİAĞA–MİDİLLİ SEFERLERİNDE İLK SEZON OLMASINA RAĞMEN 35 BİN YOLCU SAYISINA ULAŞILDI.