Altay’da sol bek İbrahim Kıravi’nin çapraz bağları koptu, sezonu kapandı

Altay'da sakatlık haberi

Altay’ın TFF 3. Lig 2. Grup takımı, ikinci hafta Karşıyaka ile oynanan İzmir derbisinde 7. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan 21 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi için olumsuz haber aldı. Yapılan MR incelemesi sonucunda oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi.

maç anı ve tanı:

Sezona iki beraberlikle başlayan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta sahasında Gemlik Sümerbey’e 2-1 mağlup olmuştu. Karşıyaka derbisinin erken dakikalarında oyundan çıkan Kıravi’nin yaşadığı sakatlık sonrası çekilen MR, kulübün açıklamasına göre kopma olduğunu ortaya koydu. Kulüp yetkilileri, genç oyuncunun kısa süre içinde ameliyat olacağını duyurdu.

takıma etkileri ve eksikler:

Kıravi, bu sezon sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan üçüncü Altay oyuncusu oldu. Geçen sezon benzer sakatlık süreçleri yaşayan golcü Ünal Alihan ile kaleci Semih Mendeş de tedavileri sürdürdüğü için takıma katılamıyor. Üç oyuncu da hafta sonu oynanacak İzmir derbisinde Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek.

Kulübün savunma hattında meydana gelen bu gelişme, teknik ekip açısından rotasyon ve takviye ihtiyaçlarını gündeme getirecek. Yönetim ve sağlık heyeti, oyuncuların tedavi süreçlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

ALTAY’DA İBRAHİM KIRAVİ SEZONU KAPATTI