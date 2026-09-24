Kertmen'de er meydanı 20 yıl sonra yeniden faaliyete hazırlanıyor

Kertmen'de er meydanı yeniden hazırlanıyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 27 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali öncesinde Kertmen Mahallesi'nde oluşturulan güreş sahasında incelemelerde bulundu. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek organizasyon için sahadaki tribün, çevre düzenlemesi ve güreş alanının son kontrolleri yapıldı.

festival programı:

Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek festivalde minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşleri olmak üzere dört ana kategoride müsabakalar düzenlenecek. Minikler kategorisi 11-14 yaş, yıldızlar 15-17 yaş aralığındaki sporculara açık olacak. Büyükler kategorisinde 60, 70, 80 ve 90 kilogram sıkletlerinin yanı sıra başpehlivanlık müsabakası yapılacak; köy şalvar güreşlerinde de aynı sıkletler ve başpehlivanlık mücadelesi yer alacak.

Dereceye giren sporculara kategorilerine göre 5 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar değişen para ödülleri verilecek. Organizasyonun programı ve ödül yapısı, festival afişi ve federasyon duyuruları doğrultusunda ilan edildi.

sağlık, lisans ve düzenlemeler:

Festivalde mücadele edecek güreşçilerin belirlenen sağlık ve lisans şartlarını taşımaları zorunlu. Organizasyon duyurusunda tolerans sınırının 1 kilogram olduğu ve TGFF lisansı bulunmayan sporcuların güreşemeyeceği açıklandı. Ayrıca büyükler ve köy şalvar güreşlerinde 18 yaş ve üzeri sporcular için 17 yaş doktor raporu şartı yer alıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte saha, Kertmen Mahallesi'ne uzun vadeli bir spor alanı kazandırmış olacak. Toptaş ve ekipleri, organizasyon öncesinde teknik eksikliklerin giderildiğini ve gerekli güvenlik ile sağlık tedbirlerinin alındığını aktardı.

kültürel ve yerel katkı:

Başkan Hanifi Toptaş, geçen yıl Hartlap Mahallesi'nde düzenlenen Uluslararası Hartlap Karakucak Güreşi Festivali'nin ardından er meydanının bu yıl Kertmen'e taşındığını belirtti ve geleneksel güreş kültürünü yaşatmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Toptaş'ın sözleri şöyle: "Güreş bizim ata sporumuz. Hakikaten bugün ülkemizde güreş denildiğinde ilk akla gelen şehir Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş denilince de ilk akla gelen şeylerden bir tanesi tabii ki güreş sporudur. Ki şehrimiz hakikaten bu zamana kadar, çok uzun yıllardır güreş sporuna çok önemli katkılarda bulunmuş ve bu zamana kadar çok önemli pehlivanlar ve güreşçiler yetiştirmiş önemli bir şehirdir. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta özellikle Eylül ve Ekim ayı geldiğinde çok eski tarihlerden beri birçok bölgemizde güreş festivalleri, güreş etkinlikleri düzenlenir. Bugün de Kertmen Mahallemizdeyiz. Tabii biz Onikişubat olarak Onikişubat ilçemiz sınırlarında da farklı mahallelerimizde güreş etkinlikleri ezelden beri yapılıyor. Bu sene de inşallah Kertmen Mahallemizde bu güreş festivalini burada düzenleyeceğiz."

Toptaş, muhtarın talebi üzerine başlatılan saha projesinin Kertmen Mahallesi için önemli olduğunu, Ilıca bölgesinin kökenini oluşturan mahallede güreş kültürünün yeniden canlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Yaklaşık 20 yıllık aranın ardından yapılan düzenlemelerin, Kertmen'de düzenlenecek festivalin önünü açacağı belirtildi.

Organizasyon yetkilileri ve federasyon temsilcileri, müsabakalar öncesinde son teknik kontrolleri sürdüreceklerini, katılımcıların açıklanan şartlara uygunluğunun titizlikle denetleneceğini açıkladı. Festival, Kertmen Mahallesi'nde geleneksel güreş geleneğini yaşatmak ve bölge spor kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANI HANİFİ TOPTAŞ, 27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK KERTMEN KARAKUCAK VE ŞALVAR GÜREŞİ FESTİVALİ ÖNCESİNDE KERTMEN MAHALLESİ'NDE OLUŞTURULAN GÜREŞ SAHASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU