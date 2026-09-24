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Tavşanlı tayfa yeni sezona örgütleniyor: tribünlerde düzen ve basınla koordinasyon öne çıktı

Tavşanlı Tayfa, TKİ Tavşanlı Linyitspor için yeni sezona hazırlıklarını tamamlıyor; tribün düzeni, tesis çalışmaları ve basın iş birliği öncelik.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tavşanlı tayfa yeni sezona örgütleniyor: tribünlerde düzen ve basınla koordinasyon öne çıktı

Tavşanlı Tayfa yeni sezona kapsamlı bir hazırlıkla giriyor

TKİ Tavşanlı Linyitsporun taraftar grubu Tavşanlı Tayfa, yaklaşan yeni sezon öncesi bir araya gelerek tribün ve tesis çalışmaları için yol haritası belirledi. Düzenlenen toplantıya taraftar liderleri ve çok sayıda üye katıldı; gündemde hem organizasyonel hem de iletişim odaklı adımlar vardı.

toplantının odak noktaları:

Katılımcılar, tribün organizasyonlarının kalitesini artırmayı, maç günleri taraftar deneyimini iyileştirmeyi ve tesislerde yapılacak uygulamalarda koordinasyonu sağlamayı ana hedef olarak belirledi. Toplantıda, gönüllü ekiplerin görev dağılımı, malzeme ihtiyacı ve güvenlik-taktik işleyişi gibi pratik konular detaylı şekilde ele alındı.

basınla iş birliği ve camia çağrısı:

Görüşmede öne çıkan bir diğer başlık ise basınla kurulacak daha güçlü bir iş birliği oldu. Tavşanlı Tayfa yetkilileri, yerel ve ulusal medya ile koordineli hareket ederek kulübün görünürlüğünü artırmayı ve taraftar hareketinin yapıcı, birleştirici yönünü ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca takımın daha üst liglere taşınması için camia içinde birliktelik çağrısı yapıldı.

Toplantı sonunda taraftarlar, yeni sezonda tribünlerde üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini ve takımın başarısına katkı sunmak için planlanan çalışmaları uygulamaya koyacaklarını belirtti. Alınan kararların hayata geçirilmesiyle TKİ Tavşanlı Linyitspor etrafında daha organize bir destek yapısı oluşturulması amaçlanıyor.

TAVŞANLI&#039;DA LİNYİTSPOR TRİBÜNLERİNDE YENİ DÖNEM

TAVŞANLI'DA LİNYİTSPOR TRİBÜNLERİNDE YENİ DÖNEM

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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