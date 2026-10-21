Ankara istikameti Turgut Özal viyadüğünde çarpışma: yolcular panik yaşadı, yaralanma yok

kaza anı ve araçlar:

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki 62 CAN 87 plakalı Mercedes marka Tunceliler firmasına ait yolcu otobüsüne, aynı yönde ilerleyen 44 PT 319 plakalı nakliye kamyonu çarptı.

Çarpışma sonrası otobüsteki yolcular panik yaşayarak araçtan indi; yapılan ilk tespitlere göre yaralanan olmadı.

trafik düzenlemesi ve bölgeden kaldırma çalışmaları:

Kaza nedeniyle viyadükte ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan düzenlemelerin ardından, çarpışmaya karışan araçlar vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Olayla ilgili trafik akışının yeniden sağlanmasının ardından herhangi bir olumsuzluğun rapor edilmediği belirtildi.

MALATYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE NAKLİYE KAMYONUNUN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, KAZA NEDENİYLE VİYADÜKTE TRAFİK YAKLAŞIK 1 SAAT KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI.