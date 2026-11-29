Antalya'nın saklı mirası: Sarıhacılar

Antalya'nın Akseki ilçesinde yer alan tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel Toros mimarisini koruyan yapıları, tarihi sokakları ve kervan yollarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kasım ayı sonlarına yaklaşılırken mahallenin bu yılın 11 ayında yaklaşık 150 bin ziyaretçi ağırladığı bildirildi. Betonarme yapılaşmanın bulunmadığı mahalle, taş ve ahşabın bir araya geldiği düğmeli evleri ve geçmişten günümüze ulaşan izleriyle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Korunan mimari ve tarihsel izler:

Sarıhacılar'daki evlerin mimarisi, taş ve ahşabın geleneksel yöntemlerle bir araya getirildiği örnekleri barındırıyor. Mahallede bulunan yaklaşık 600 yıllık cami, Selçuklu mimari formlarını yansıtan sade ve özgün yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca bölgedeki tarihi İpek Yolu'nun yaklaşık yüzde 90'ı bozulmadan günümüze kadar ulaşmış durumda; bu özellik mahalleyi hem kültür turizmi hem de tarih meraklıları için önemli kılıyor.

Sarıhacılar Mahallesi'nin tamamı kentsel sit alanı içinde yer aldığı için beton yapılaşma yasaklanmış durumda. Bu koruma statüsü, köyün doğal ve tarihi görünümünün korunmasında kilit rol oynuyor ve ziyaretçiler tarafından sıkça takdir ediliyor.

Yabancı ve yerli ziyaretçi profili:

Mahalleyi sadece Türkiye'nin farklı illerinden değil, Çin, Tayland, Danimarka, Fransa, Polonya, Litvanya, Almanya, Rusya ve Belçika gibi ülkelerden gelen turistler de ziyaret ediyor. Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Uzun, her yıl artan ziyaretçi sayısını ve misafir ağırlama biçimlerini anlatırken yürüyüş, fotoğraf ve öğrenci gruplarının geldiğini, gelen misafirlerin yönlendirilerek Akseki Belediyesi Müzesi, Altınbeşik Mağarası ve çevredeki diğer turistik noktalara da ulaştırıldığını belirtiyor.

Uzun, yoğunluğa göre günlük ziyaretçi sayılarının genellikle 400-500 civarında olduğunu, bazı günlerde bu sayının 800 hatta 1.000 kişiye kadar çıkabildiğini söyledi. Alanya ve Manavgat'a yakınlık, bu bölgelerde yaşayan yabancıların ve kendi araçlarıyla seyahat eden turistlerin mahalleye ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Tur düzenleri ve yerel ekonomiye etkisi

Kokartlı turist rehberi Mustafa Kemal Çalışkan, Sarıhacılar'ı tarihi ve mimari özellikleri nedeniyle tur programlarına dahil ettiklerini ifade ediyor. Çalışkan, turların genellikle Alanya'dan başladığını, ağırlıklı olarak Finlandiya ve Baltık ülkelerinden gelen turistlerin programa dahil edildiğini aktarıyor. Kendi acentesiyle yılda tahminen 10 bin ila 20 bin turisti bölgeye getirdiğini, diğer acentelerin katılımıyla bu sayının 70 bin ila 100 bin civarına yükselebileceğini belirtiyor ancak bu rakamların tahmini olduğunu vurguluyor.

Çalışkan, bölgedeki turizm hareketliliğinin mevsimsel farklılıklar gösterdiğini, kış aylarında ziyaretçi sayısının düştüğünü ve hareketliliğin yıl geneline yayılmasını istediklerini ifade etti. Turlar genellikle Sarıhacılar'dan başlayıp Akseki çevresini gezdikten sonra İbradı'daki Altınbeşik Mağarası'na yöneliyor.

Doğa yürüyüşleri ve rotalar:

Doğa yürüyüşü grupları da Sarıhacılar'ı tercih ediyor. Ayakizm Doğa Sporları Grubu rehberi İsmail Dönmez, Hüsamettin Köyü, Belenalan, Sarıhacılar ve Akseki güzergâhını kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik parkurun tarihî açıdan önemli rotaları bir araya getirdiğini belirtiyor. Rota, Tarihi İpek Yolu, İsraura Yolu ve Selçuklu kervan yollarının kesiştiği bölümleri içeriyor ve yürüyüşçülere hem doğal hem de kültürel zenginlikler sunuyor.

Yürüyüş grubu üyeleri ziyaret ettikleri köylerde yöre halkının ürettiği üzüm, pekmez ve tahin gibi ürünleri satın alarak yerel üreticilere destek sağladıklarını, böylece köy ekonomisine katkı sunduklarını ifade ediyorlar.

Sarıhacılar Mahallesi, betonun girmediği doğal dokusu, korunmuş kervan yolları ve yüz yıllık yapılarıyla hem kültür turizmi hem doğa aktiviteleri açısından bölgenin kritik duraklarından biri olmaya devam ediyor. Yerel platformlar, rehberler ve yürüyüş grupları arasındaki koordinasyon, mahallenin sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda daha fazla ziyaretçi ağırlamasına yardımcı oluyor.

Beton yapı bulunmayan tarihi Sarıhacılar Mahallesi'ne 11 ayda 150 bin ziyaretçi