Tezgâhın başında hayatını örüyor

Fatma Çelik, Antakya ilçesinin kalbi sayılan Uzun Çarşı'daki tezgâhında yaklaşık 10 yıldır simit satıyor. 2017'de eşinden devraldığı işi sürdürerek ailesinin geçimine katkı yapan Çelik, evli ve 3 çocuk annesi. Günlük emek ve düzenli mesaisini, çalışmanın verdiği huzurla birleştiriyor.

İşi ve başlangıç hikâyesi:

Çelik, simitçilik mesleğine atılmadan önce bu işi genellikle erkeklerin yaptığına şahit olduğunu, bu yüzden ilk başta tedirgin olduğunu anlattı. Eşinin tezgâhı ona devretmesiyle 2017'de işe başladığını söyleyen Çelik, 'Bismillah' diyerek adım attığını ve zamanla yeteneğini gösterip müşterilerin güvenini kazandığını belirtti. Mesleğine olan bağlılığını ise şöyle özetledi: 'Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim.'

Günlük mesai ve ürün çeşitliliği:

Tezgâhta müşterilere taze ürünler sunmak önceliği. Antakya simidi ve Antakya kahkesi başta olmak üzere tahinli ve sütlü simitler, ayrıca kaşarlı, peynirli, zeytinli ve biberli poğaçalar müşterilerin tercihine sunuluyor. Çelik ayrıca katmer, sigara böreği ve çeşitli börekleri de tezgâhında bulunduruyor; müşterilere farklı seçenekler sunmaya çalıştıklarını vurguluyor.

Geçim ve müşteri ilişkileri:

İşten sağladığı gelirle ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyleyen Çelik, eşinin fırında çalıştığını ve ailenin birlikte geçimlerini sağladıklarını aktardı. İlk yıllarda günde 50 simit bile satamadığı zamanlar olduğunu, çevrenin ve esnafın bakış açısının değişmesinin zaman aldığını ifade etti. Şimdi Antakya'da tanınan bir simitçi haline geldiğini, müşterilerinin sevgi ve saygısıyla ayakta durduklarını belirtiyor. Çelik, eşinin kendisine bıraktığı emaneti sağlığı elverdiği sürece sürdürmeyi hedefliyor ve işine bağlılığını devam ettiriyor.

FATMA ÇELİK