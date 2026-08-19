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Aşiretlerden terörsüz Türkiye sürecine tam destek

ADAF Başkanı Ferhat Armağan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdiklerini; Iğdır ve federasyondaki aşiretlerin süreci memnuniyetle karşıladığını dedi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Aşiretlerden terörsüz Türkiye sürecine tam destek

ADAF sürece destek verdiğini açıkladı

Anadolu Aşiretler Federasyonu (ADAF) Genel Başkanı Ferhat Armağan, kamuoyuna yaptığı açıklamada federasyonun "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdiğini bildirdi. Armağan, bu adımın ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru ve refahı açısından önemine dikkat çekti ve sürece katkı sunan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Armağan konuşmasında, sürece katkı sağlayan isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi aktörlere özel teşekkürlerini iletti. Federasyonun açıklamasına göre, toplumsal destekle birlikte sürecin kalıcı barışa zemin hazırlaması hedefleniyor.

Iğdır'ın yaşadıkları ve yerel tepki:

Merkezi Iğdır olan federasyon başkanı Armağan, kentin terör olaylarından ağır şekilde etkilendiğini vurguladı. Armağan, "Iğdır hakikaten bu terörden çok sıkıntı yaşadı. Bu musibeti belki en fazla yaşayan illerden birisi de Iğdır’dı" diyerek, yerel halkın süreci memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Armağan, halkın sürece verdiği desteğin bölgedeki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendireceğini ve ilerleyen aşamalarda toplumsal barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Federasyonun yapısı ve temsil ağı:

Armağan, federasyonun Türkiye genelindeki yapılanmasını da paylaştı. Buna göre ADAF, 60 ilde aktif temsilcilik ile faaliyet gösteriyor ve çatısı altında 300’ün üzerinde köklü aşiret ve aşiret topluluğu bulunuyor. Federasyon bünyesinde ayrıca 100’den fazla STK, yüzlerce kanaat önderi, alim, seyyid, akademisyen ve seydanın yer aldığı belirtildi.

Bu geniş ağın, "Terörsüz Türkiye" sürecine sahadan destek sağladığı ve barışın toplum tabanında güçlenmesine katkıda bulunduğu vurgulandı.

Komisyon çalışmaları ve gelecek adımlar:

Armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu desteklediklerini belirtti. Komisyonun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütüyor ve kurulun 24 Ağustos tarihinde toplanacağı hatırlatıldı. Armağan, bundan sonraki alınacak kararlara federasyon olarak destek vereceklerini söyledi.

Konuşmasında, alınacak kararların ülkenin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini dileyen Armağan, "Cenab-ı Hak onların işlerini kolaylaştırsın" şeklinde temennide bulundu.

Toplumsal destek ve kanaat önderlerinin rolü:

ADAF Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Bozkurt da barış sürecine ilişkin görüş bildirerek, toplumun tamamının huzur ve refah ortamını isteyeceğini, sürecin hayata geçmesinin beklenildiğini söyledi. Bozkurt, "Barışı herkes ister" ifadeleriyle sürecin geniş kesimlerce desteklendiğini vurguladı.

Armağan, ayrıca Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca birlikte hareket ettiklerini hatırlatarak bu birlikteliğin bölge ve İslam dünyası açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi. Federasyon temsilcileri, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin sahadaki rolüne dikkat çekerek barış sürecinin toplumsal dinamiklerle desteklendiğini belirtti.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU’NDAN &quot;TERÖRSÜZ TÜRKİYE&quot; SÜRECİNE TAM DESTEK

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU’NDAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE TAM DESTEK

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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