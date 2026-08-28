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Genel başkan Özgür Özel, Sakarya'da Yeni Parti il başkanının nikah şahidi oldu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Akyazı'da düzenlenen törende Oğuz Can Curoğlu ile Eda Malkoç'un nikah şahitliğini yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Genel başkan Özgür Özel, Sakarya'da Yeni Parti il başkanının nikah şahidi oldu

Tören ve nikah:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen düğün törenine katıldı ve çiftin nikah şahidi olarak yer aldı.

Düğünde, Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ile Eda Malkoç dünyaevine girdi. Nikahı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıydı.

Şahitler ve katılımcılar:

Çiftin şahitliklerini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Törende ayrıca Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem de şahitler arasında yer aldı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, YENİ PARTİ SAKARYA İL BAŞKANI OĞUZ CAN CUROĞLU İLE EDA...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, YENİ PARTİ SAKARYA İL BAŞKANI OĞUZ CAN CUROĞLU İLE EDA MALKOÇ'UN SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜZENLENEN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILARAK ÇİFTİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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