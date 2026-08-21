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Atakaş'tan Hatayspor'a yeni sezon desteği: sırt sponsoru oldu

Atakaş Şirketler Grubu, 2026-2027 sezonunda Hatayspor'un sırt sponsoru olarak kentin takımına desteğini sürdürecek; kulüp sosyal medyada teşekkür etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Atakaş'tan Hatayspor'a yeni sezon desteği: sırt sponsoru oldu

Hatayspor ve Atakaş iş birliği devam ediyor:

TFF 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2026-2027 futbol sezonunda sırt sponsoru olarak Atakaş Şirketler Grubu'nu açıkladı. Bordo beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, şirketin yeni sezonda takımın sırt sponsoru olacağı bildirildi.

Anlaşmanın kapsamı:

Söz konusu sponsorluk kapsamında Atakaş Şirketler Grubu, Hatayspor formalarının sırt bölümünde yer alacak. Kulüp açıklaması, anlaşmanın kentin takımına ve camiaya hayırlı olması temennisini içerdi.

Kulübün açıklaması:

Kulübün resmi metninde, "Hatay’ın ve Hatayspor’un gelişimine katkı sağlayan Atakaş Şirketler Grubu’na ve Recep Atakaş’a desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, sponsorluk anlaşmasının camiaya hayırlı olması temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. Hatayspor, anlaşmayı sosyal medyadan "Teşekkürler Atakaş" mesajıyla duyurdu.

YAPILAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

YAPILAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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