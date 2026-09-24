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Atakent'te saklanan firari teslim olmamak için önce ateş açtı, sonra pimi çekti

Yüreğir Atakent'te saklanan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D., polise ateş açıp el bombasının pimini çekti; özel harekat ve bomba imha ekipleri müdahale ederek yakaladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atakent'te saklanan firari teslim olmamak için önce ateş açtı, sonra pimi çekti

Atakent Mahallesi'nde operasyon:

Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan Mehmet Şirin D. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şahsın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Tespitlerin ardından belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Aranan zanlı ve tespit süreci:

Ekiplerin takip ve araştırmaları sonucunda firarinin adresi belirlendi. Operasyon kararı alınarak adrese yönlendirilen polisler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Söz konusu kişi hakkında dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.

Operasyon sırasında yaşananlar:

Evdeki polisleri fark eden Mehmet Şirin D., pencereden rastgele tabanca ile ateş açarak teslim olmak istemedi. Ardından şahıs, el bombasını gösterip pimini çekti. Bunun üzerine olay yerine terörle mücadele, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından, şahıs özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Pimi çekilmiş el bombası ise bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Şirin D., işlemler için emniyete götürüldü. Olay çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülürken, ilgili birimlerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ADANA’DA KURŞUNLAMA GİBİ OLAYLARDA ARANMASI BULUNAN ŞAHIS POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN ÖNCE TABANCA...

ADANA’DA KURŞUNLAMA GİBİ OLAYLARDA ARANMASI BULUNAN ŞAHIS POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN ÖNCE TABANCA İLE ATEŞ AÇTI ARDINDAN EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ. ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TARAFINDAN ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN EL BOMBASI, BOMBA İMHA UZMANLARI TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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