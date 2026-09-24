Atatürk Bulvarı'nda kavşak kazası: hamile sürücü tedaviye kaldırıldı

Adıyaman'da kavşakta çarpışma: hamile motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Meydan Kavşağı'nda bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

kaza yeri ve araçların kimlikleri:

Kazaya, 02 AEC 401 plakalı motosikleti kullanan Asiye K. ile 06 AT 2080 plakalı otomobili idare eden Suphi B. karıştı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Motosiklet sürücüsü Asiye K.'nin hamile olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, HAMİLE KADIN YARALANDI.