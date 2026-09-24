erzurumda değil taşkentte: kültür köprüleri ve 25 özbekçe eser desteği

Ziyaretin odağı: kültür, turizm ve yayıncılık:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’ın bağımsızlığının 35. yılı nedeniyle sürdüğü Taşkent temaslarında kültür ve turizmi birbirine bağlayan bir dizi görüşme ve etkinliğe katıldı. İlk durağı Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ile yapılan görüşme oldu; burada iki ülke arasındaki turizm hareketliliği, hava bağlantıları, ortak rotalar ve tanıtım faaliyetleri masaya yatırıldı.

Ersoy, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi ve kültürel bağların turizme yansıdığını belirterek, Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 2025’te yaklaşık 650 bine yaklaştığını ve 2026’nın ilk 7 ayında 406 bini aştığını vurguladı. Karşılıklı hava bağlantılarının güçlendirilmesi ve destinasyon çeşitliliğinin artırılması yoluyla Semerkant, Buhara, Hive ve Taşkent gibi Özbek şehirlerinin Türkiye’nin farklı şehirleriyle kültür, gastronomi ve tarih temalı ortak rotalarla eşleştirilebileceğini söyledi.

kurumsal iş birliği ve somut adımlar:

Ziyaret programı çerçevesinde Ersoy, Taşkent Büyükelçiliği ve Ali Şir Nevâyî Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi’nde düzenlenen tanıtım programlarına katıldı. Toplantılarda kültür ve eğitim kurumları ile yayıncılık çevrelerinin iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu; Türkiye’nin deneyim paylaşıma hazır olduğu tekrarlandı.

TEDA ile yayıncılık atağı ve Mâtürîdî tanıtımı:

Bakan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması Projesi (TEDA) kapsamında bakanlığın yayını olan "Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası" eserinin Özbekçeye kazandırıldığını açıkladı. Tanıtım programına Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ve diğer yetkililer katıldı.

Ersoy, Semerkant’ın yetiştirdiği İmam Mâtürîdî’nin düşünce mirası ile Ali Şir Nevâyî’nin edebi katkılarına işaret ederek, "Attığımız adımlarla, asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz" dedi. Bu vurgu, iki ülke ortak kültürel belleğinin güncel üretimle buluşturulmasına verilen önemi yansıtıyor.

çeviri desteği ve sayısal veriler:

Ersoy, TEDA programının kapsamını rakamlarla özetleyerek program aracılığıyla 4.832 eserin 101 ülkede 70 farklı dile çevrilmesi için destek sağlandığını bildirdi. Özbekistan özelinde ise yayınevleri ve mütercimler aracılığıyla 25 eserin çeviri ve yayımına destek verildiğini belirtti.

Bakan, kültürel ilişkilerin kalıcı olması için toplumların birbirinin dilini, edebiyatını, sanatını tanımasının önemine vurgu yaptı ve bu alanda üniversiteler, kültür kurumları, akademisyenler, sanatçılar ve mütercimlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü ve ortak üretim zeminleri:

Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü’nün Özbekistan’daki faaliyetlerini de öne çıkararak Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin iki ülkenin ilim, kültür ve sanat çevrelerini bir araya getiren kalıcı bir ortak üretim alanı haline gelmesinin önemini vurguladı. Program kapsamında Enstitü tarafından düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisi ile TEDA desteğiyle Özbekçeye çevrilen çağdaş ve klasik eserlerin tanıtımı yapıldı.

Ziyaretin devamında Ersoy’un Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi’ni ziyaret edeceği, Kültür Bakanı Nazarbekov ile görüşeceği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın imza törenine katılacağı ve bağımsızlığın 35. yıl dönümü gala konserine iştirak edeceği açıklandı. Bu programlar, kültür diplomasisinin somut çıktılarla desteklendiğini gösteriyor.

GÖRÜŞMEDE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZM HAREKETLİLİĞİ, HAVA BAĞLANTILARI, ORTAK TURİZM ROTALARI, TANITIM FAALİYETLERİ VE KARŞILIKLI TECRÜBE PAYLAŞIMI KONULARI ELE ALINDI.