Aydın Cup 2026 finalinde ev sahibi ile Karşıyaka kozlarını paylaşacak

Aydın Cup 2026'da final eşleşmesi kesinleşti

Aydın Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğini yaptığı Aydın Cup 2026’da turnuvanın finalisti belli oldu. İlk gün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka finalde karşı karşıya gelecek.

yarı final maçlarının özeti:

Günün ilk maçında Karşıyaka, Denizli BBSK’yı 3-0 ile geçti. Setler 25-15, 25-15 ve 25-23 sonuçlandı; Karşıyaka maç boyunca servis ve bloklarda isabetli performans gösterdi ve rakibine set vermeden finale yükseldi.

Ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ise diğer yarı finalde İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşılaştı ve 3-1 galip geldi. Set skorları 25-13, 23-25, 26-24 ve 25-19 olarak kayıtlara geçti; özellikle üçüncü setteki 26-24'lük sıkı yapan karşılaşma ev sahibinin moralini yükseltti.

finalin programı ve notlar:

Aydın Cup 2026 şampiyonu, 26 Eylül Cumartesi saat 15.00'te Aydın BBSK Spor Salonu'nda oynanacak Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka finalinin ardından belirlenecek. Turnuvanın üçüncülük karşılaşması ise aynı gün 12.00'de gerçekleştirilecek.

Her iki takım da yarı finallerde farklı yollarla finale geldi; Karşıyaka daha kontrollü bir üç setlik galibiyetle gelirken, Aydın Büyükşehir Belediyespor zorlu bir dört setlik mücadele sonrası finale çıktı. Finalin hangi taktik ve oyuncu performanslarının belirleyici olacağı, maç günü netleşecek.

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