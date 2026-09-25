Malatya'da her branşa hitap eden kapsamlı spor tesisleri açılıyor

Başkan Er konuklarıyla tesisleri yerinde inceledi:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Spor Zirvesi" kapsamında kente gelen spor dünyasının deneyimli isimleriyle şehrin yeni spor yatırımlarını gezdi. Heyette Türk spor basınının isimleri Erdoğan Arıkan, eski milli futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak, Ahmet Dursun ve gazeteci Hayati Karaca yer aldı. Ziyaretlerde belediye yetkilileri eşliğinde tesislerin kapasitesi ve sunacağı imkânlar hakkında bilgi aktarıldı.

Tecde Spor Kompleksi:

Grubun ilk durağı Tecde Spor Kompleksi oldu. Başkan Er, kompleksin 8 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulduğunu ve içinde 2 bin 450 metrekare kapalı alana sahip gençlik merkezinin bulunduğunu söyledi. Tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ile yaşam alanları yer alacak. Eski milli futbolcu Tanju Çolak, tesisi "Harikulade bir tesis. Çok güzel bir proje olmuş. Şampiyonlar Ligi gibi" sözleriyle övdü ve Malatya halkının bu yatırımlarla şanslı olduğunu vurguladı.

Başharık spor yatırımı:

Heyetin ikinci durağı Başharık Spor Tesisiydi. Başkan Er, buranın 6 bin metrekare alan üzerinde inşa edildiğini belirtti. Tesis; fitness salonu, kitap kafe, gençlik merkezi, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları, spor salonu ve yeşil alanları bünyesinde barındırıyor. Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, halı sahayı inceleyip "İnsanın maç yapası geliyor" diye konuştu.

Melekbaba tesisi ve çok branşlı kullanım:

Grubun üçüncü ziyareti Melekbaba Spor Tesisine yapıldı; tesis 57 dönüm alana kuruldu. Başkan Er, burada bin kişilik spor salonu ile bin 500 kişilik nizami futbol sahası bulunduğunu; hokey salonunun Türkiye'de ilk olarak inşa edildiğini, kapalı halı sahası ve bocce alanı gibi birimlerin yer aldığını söyledi. Er, bu tesisin futboldan basketbola, voleyboldan tenise, bocceden salon ve çim hokeyine, tekvandodan güreşe kadar birçok branşa hizmet vereceğini vurguladı. Tanju Çolak da Melekbaba'yı beğendiğini belirterek tesis açılışında eski futbolcularla veteran maçı yapılabileceğini önerdi.

Kernek ve Gündüzbey ziyaretleri:

Başkan Er, spor heyetini Malatya'nın simge noktalarından Kernek'e götürdü. Kernek'in türkülere konu olan bir mekan olduğunu hatırlatan Er, bölgedeki düzenleme çalışmalarında alanın 8-10 dönümden 35 dönüme çıkarılacağını ve bir teleferik projesinin planlandığını aktardı. Heyetin son durağı ise şehrin içme suyu ihtiyacında önemli yere sahip Gündüzbey Kaptajı oldu. Başkan Er, Malatya'nın içme suyunun doğrudan kaynaklardan, pompa kullanılmadan sağlanabildiğini ve kaptajda yürütülen çalışmaları konuklara anlattı.

Spor Zirvesi kapsamında kentte bulunan konuklar, Malatya'nın yeni spor tesislerini yerinde görmenin yanı sıra kentin turizm ve altyapı noktalarını da inceleme fırsatı buldu. Ziyaretler, tesislerin bölgeye katkıları ve halkın spor erişimini artırma hedefleri hakkında kapsamlı bilgi sağladı.

BAŞKAN ER: "MALATYA’DA TÜM SPORLARININ YAPILABİLECEĞİ TESİSLER İNŞA EDİYORUZ"