Aydın incirinde saha denetimiyle kalite ve hijyen ön plana çıktı

saha incelemelerinin kapsamı ve bulgular:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ile teknik personelden oluşan ekip, ilçeye bağlı Mursallı Mahallesindeki incir bahçelerinde taze ve kurutmalık incir hasadı süreçlerini yerinde değerlendirdi. İncelemelerde öncelik, ürünün kalitesinin korunması ve uygun kurutma ile depolama koşullarının sağlanması oldu.

Denetimlerde özellikle sera içerisinde bulunan kurutma kerevetlerinde uygulanan yöntemler kontrol edildi; ekipler 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hükümlerine uyum açısından sahada tespitler yaptı ve üreticilerle doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

üreticilere verilen teknik bilgiler ve uyarılar:

Teknik personel, üreticilere incirlerin hijyenik şartlarda kurutulması, aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesi için alınması gereken önlemler ile depolama alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ürünlerin uygun sıcaklık ve nem koşullarında muhafazası ve kalite kayıplarını azaltacak uygulamalar üzerinde duruldu.

Bu kapsamda pratik öneriler, kurutma kerevetlerinin temizliği, seraların havalandırılması ve depolama alanlarının düzenlenmesi gibi başlıklarda üreticilere aktarıldı. Ekipler, sahada tespit edilen eksiklikler hakkında yönlendirici tavsiyeler sundu.

sezon boyunca izlenecek yol ve beklentiler:

Saha ziyaretinde üreticilerin sezonla ilgili talep ve görüşleri dinlendi; alınan geri bildirimler ışığında yerel düzeyde destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği ifade edildi. Çalışmaların amacı, Aydın incirinin kalitesinin korunması, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve ihracatta sürdürülebilir başarının sağlanması olarak açıklandı.

Yetkililer, hasat dönemi boyunca denetimlerin ve üretici eğitimlerinin devam edeceğini belirtti ve üreticilerle iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

YDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE TAZE VE KURUTMALIK İNCİR HASADI YAPILAN BAHÇELERDE İNCELEMELERDE BULUNULDU. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AYHAN TEMİZ, ÜRETİCİLERİN HASAT, KURUTMA VE DEPOLAMA UYGULAMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.