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Kontrolü kaybeden İETT otobüsü Zeytinburnu sahil yolunda yoldan çıktı

Zeytinburnu sahil yolunda kontrolünü kaybeden İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolü kaybeden İETT otobüsü Zeytinburnu sahil yolunda yoldan çıktı

Olayın özeti:

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Zeytinburnu Sahil Yolu üzerinde bir İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak kaza meydana geldi.

Kaza anı ve araç durumu:

Kaza, sürücünün kontrolü yitirmesiyle başlayan ve otobüsün yol dışına taşmasıyla sonuçlanan bir gelişme olarak kayda geçti. Olayla ilgili paylaşılan bilgiler, kazanın yoldan çıkma biçiminde gerçekleştiğini gösteriyor.

Yer ve olayın doğası:

Olayın meydana geldiği nokta Zeytinburnu Sahil Yolu olarak belirtilmiştir; kazanın otobüsün yoldan çıkarak kaza yapması şeklinde gerçekleştiği açıkça ifade edilmiştir. Kazanın nedenine ilişkin verilen bilgi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğidir.

Zeytinburnu Sahil Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan...

Zeytinburnu Sahil Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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