Aziz İhsan Aktaş mahkemede: İmamoğlu'nun makamını para toplamak için kullandığını savundu

duruşmada aktaş'ın savunması:

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Aktaş, daha önceki etkin pişmanlık beyanlarını tekrar ettiğini ve bu ifadelerinin arkasında olduğunu belirtti.

Aktaş, 13 Ocak 2025'te kamuoyunda "Beşiktaş Belediyesi" operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığını, ardından 2025 Nisan ayında kendi isteğiyle etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdiğini söyledi. Savunmasında, beyanlarının doğrulanmasına ilişkin olarak dosyaya sunduğu banka kayıtları, HTS ve baz tespitleri ile diğer sanık ve tanık ifadelerinin delil niteliği taşıdığını ifade etti.

etkin pişmanlık, suikast iddiası ve amaç:

Aktaş, etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle hakkında ayrıca bir suikast dosyası bulunduğunu, mahkemeler arasında bekleyen süreçler olduğunu dile getirdi. Kendini "kurulan düzenin baskısına maruz kalan" ve işleyişini açıklayan kişilerden biri olarak tanımlayan Aktaş, amacının devletin ve kamuoyunun gerçeği öğrenmesi ile benzer mağduriyetlerin tekrarının önlenmesi olduğunu kaydetti.

Savunmasında, daha önceki haber ve yayınlarda ifadelerinin değersizleştirilerek gerçeğin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü ve ticari hayatı boyunca kanunlara uygun hareket ettiğini, yanında bulunan kişilerin ise koruma için devlet tarafından tahsis edildiğini belirtti.

para talepleri ve sistem iddiası:

Aktaş, iddialarının merkezine bir "sistem" yerleştirdiğini, bu düzenin belediyeden doğan hak ediş ödemelerini ve alacakları baskı aracı olarak kullandığını söyledi. Buna göre, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yapıda taleplerin; İBB iştiraklerinden sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Başkan Danışmanı İbrahim Bildirici, İstanbul milletvekili ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve diğer aracılar üzerinden ilerlediği iddia edildi.

Aktaş, paraların yeni iş almak amacıyla değil, iş insanlarının yasal hak edişlerini alabilmeleri için istendiğini, ödemelerin belediye kasasına yatırılmayıp nakit olarak çekilip aracılara verildiğini ve bu nakitlerin söz konusu "sistem" havuzuna aktarıldığını kaydetti. Savunmanın bir bölümünde "Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı makamını sisteme para toplamak için kullanmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2024 yerel seçim döneminde Özgür Karabat'ın kendisinden para talep ettiğini söyledi.

Aktaş, iş insanlarına baskı ve tehdit yoluyla siyasi faaliyetlerin finanse edilmesinin hem hukuka aykırı hem de ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu vurguladı ve bu sistemden bahseden tek kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarına devam edilmek üzere 25 Temmuz Salı gününe ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş: "İmamoğlu, belediye başkanlığı makamını sisteme para toplamak için kullanmıştır"