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Balıkesir'de müdür rotasyonu: dört ilçede görev değişimleri gerçekleştirildi

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Dursunbey ilçelerinde ilçe milli eğitim müdürlerinin görev yerlerinde değişiklik yaptı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Balıkesir'de müdür rotasyonu: dört ilçede görev değişimleri gerçekleştirildi

Balıkesir'de müdür rotasyonu:

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, dört ilçede ilçe milli eğitim müdürlerinin görev yerlerinde değişiklik yaptı. Atamalarla ilgili resmi bilgi müdürlükten paylaşıldı.

yeni görev dağılımı:

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Sami Günnü (eski Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü) Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Mutlu Aslan (eski Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü) Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine getirildi.

Ümit Gökdemir (eski Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü) Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu.

Çetin Keren (eski Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü) Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak yer değiştirdi.

kurumsal bilgi:

Değişikliklerle ilgili bilgi, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmıştır.

KARESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAMİ GÜNNÜ

KARESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAMİ GÜNNÜ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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