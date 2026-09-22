park halindeki minibüs alevleri boş tarlaya taşıdı, araç kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkiinde, park halinde bulunan bir minibüste nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Olayda araç yoğun alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

olayın seyri ve müdahale:

Yangın, 58 AAK 791 plakalı minibüste başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine kadar araçta ara ara patlamalar meydana geldi ve alevler yakınlardaki boş tarlaya sıçradı.

durum değerlendirmesi ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililerce yaralanan olmadı şeklinde bilgi verildi. Minibüs ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

SİVAS’TA PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜSTE BAŞLAYAN YANGIN, ARAZİYE SIÇRADI. YANGINDA MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ.