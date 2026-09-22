Bandırma'da depo çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Olay ve müdahale:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Bursa karayolu Ömerli mevkisinde bulunan bir işletmeye ait depoların çatısında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, depoların çatısında devam eden yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BANDIRMA’DA İŞ YERİ DEPOSUNUN ÇATISINDA YANGIN