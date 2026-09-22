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Bandırma'da depo çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bandırma-Bursa karayolu Ömerli mevkisinde depo çatısında çıkan yangın, 3 araç, 9 personelle müdahale eden itfaiye ile söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 07:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bandırma'da depo çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Olay ve müdahale:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Bursa karayolu Ömerli mevkisinde bulunan bir işletmeye ait depoların çatısında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, depoların çatısında devam eden yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BANDIRMA’DA İŞ YERİ DEPOSUNUN ÇATISINDA YANGIN

BANDIRMA’DA İŞ YERİ DEPOSUNUN ÇATISINDA YANGIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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