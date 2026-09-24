Başyurt'ta şarampole devrilen araçta iki kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde kaza

Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından nakledilmek üzere hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili tutanak tuttu.

ELAZIĞ’DA ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI