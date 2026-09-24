Dolar 48,8519 +0,04%
Euro 55,7554 +0,17%
Bist 13.209,64 -0,32%
Altın Gram 6.780,38 -0,03%
EUR/USD 1,1393 +0,05%
Brent Petrol 98,26 +0,14%
--°

Başyurt'ta şarampole devrilen araçta iki kişi yaralandı

Başyurt mevkiinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi; kazada iki kişi yaralandı, sağlık ve jandarma müdahale etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Başyurt'ta şarampole devrilen araçta iki kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde kaza

Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından nakledilmek üzere hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili tutanak tuttu.

ELAZIĞ’DA ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şuhut'ta sıkı denetim: okul çevrelerinde kurallara uymayanlara 2 milyon lira cez...
images

Ilkokul bahçesinde çıkan tartışma can aldı
images

Notu 'siyanür var': karı kocanın evinde ölüm nedenleri otopside netleşecek
images

Antalya'da sosyal medyadaki bağlantılar izlenerek Çirkinler ve Daltonlar'a yönel...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor

Jandarma, 300 kilo fıstığın peşini bırakmadı ve zanlıları fabrikada yakaladı

Kapadokya Japonya’da ziyaretçilerin ilgisini topladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği