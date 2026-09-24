Gece yarısı saldırıları Kiev ve Harkov'da sivil hedefleri vurdu

Gece operasyonları başkent ve doğuda can aldı

Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov bölgesi ağır hasar aldı. Kiev'e yönelik balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Polis, kent genelinde çok sayıda patlama duyulduğunu ve hasar gören yapılar arasında bir doğum hastanesi, üç farklı ilçede dokuz ev, bir postane, depolar ile onlarca aracın bulunduğunu açıkladı.

Kiev'deki hedefler ve hava savunması:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılar sırasında gökyüzünün patlamalardan yükselen ışıklarla aydınlandığını belirtti. Zelenskiy, saldırıların ana hedeflerinin sivil altyapı, konut binaları, bir doğum hastanesi, enerji altyapısı ve lojistik olduğunu ifade etti. Başkan, üç balistik füze dalgası olduğunu ve bunların yaklaşık %60'ının Kiev üzerinde düşürüldüğünü söyledi; ayrıca yaşamı korumak için balistik füze önleyicilerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin değerlendirmesi:

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca düzenlenen saldırıda sayısı belirtilmeyen hipersonik ve balistik füzelerin yanı sıra 282 insansız hava aracı ve diğer silahların kullanıldığını açıkladı. Yapılan açıklama, saldırıların hem hava savunma unsurlarına hem de sivil hedeflere birlikte yüklendiğini ortaya koyuyor.

Harkov ve Odesa'da can kaybı ve maddi zarar:

Harkov bölgesindeki Stara Hnylytsya köyünde bir sebze deposunun hedef alınması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Karadeniz limanı Odesa'da ise saldırılarda bir sağlık tesisi hasar gördü; çevredeki evlerin ve bir okulun camları kırıldı. Yetkililer, bölgedeki lojistik ve sağlık altyapısının zarar gördüğünü bildirdi.

Emniyet güçleri ve yerel yetkililer, saldırıların ardından arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına hız verirken, şehir sakinleri patlamaların yol açtığı yıkımın boyutunu tespit etmeye çalışıyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar ve yardım operasyonları sürüyor.

RUS GÜÇLERİNİN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E BALİSTİK FÜZE VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA (İHA) DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, HARKOV'DA SEBZE DEPOSUNA GERÇEKLEŞTİRİKLEN İHA SALDIRISINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ.