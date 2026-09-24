Gökdere Mahallesi sakinleri sabah paniği yaşadı: 3 katlı ahşap ev kül oldu

yangının çıkışı ve müdahale:

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta sabah saatlerinde bir evde yangın başladı. Yangının ilk anlarını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Vatandaşların hızlı bildirimi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer evlere sıçraması engellendi. Ekipler olay yerinde soğutma çalışmalarına devam etti.

hasar ve inceleme:

Yangında yaralanan olmadı, ancak 3 katlı ahşap yapı alevler nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha ayrıntılı bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE 3 KATLI AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA YARALANAN OLMAZKEN, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.