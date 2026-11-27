Umman Körfezi'nde hedefte bir yük gemisi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, Umman Körfezi'nde Palau bandıralı Pacific Archer adlı yük gemisine yönelik bir hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. CENTCOM, geminin İran limanlarına yönelik uygulanan ablukayı aşmaya çalıştığını belirtti.

Saldırı ve etkileri:

Açıklamaya göre saldırı, ABD ordusuna ait bir savaş uçağından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatla gerçekleştirildi. Saldırının geminin kıç bölümünü hedef aldığı ve darbe sonucu geminin hareketsiz kaldığı bildirildi. CENTCOM, mürettebatın zarar görmediğini vurguladı ve olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Abluka uygulaması ve uyarılar:

CENTCOM, ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz ablukasını sıkı şekilde uygulamaya devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kurallara uyan 158 ticari geminin rotasının değiştirildiği, abluka kurallarına uymayan 6 geminin hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Komutanlık ayrıca bölgede faaliyet gösteren tüm denizcilere, ABD güçlerinin yaptığı abluka uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu. Olay, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz güvenliği ile bölgedeki gerilimin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün İran limanlarına yönelik ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen Palau bayraklı "Pacific Archer" adlı yük gemisine yönelik hassas güdümlü mühimmatla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.