Olayın oluşu:

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1112 Sokak üzerinde yer alan ve yapı markete ait depo olarak kullanılan prefabrik yapıda taşınma işlemi sürerken başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevleri gören depo çalışanları kendilerini dışarı attı ve durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda araç ile polis ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki binalarda yaşayanlarda panik yaşandı ve ekiplerin çalışmasını tedirginlikle izlediler.

Dumanın yaratığı etki:

Depoda bulunan plastik ve diğer malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Dumanın yayılması, bölgedeki görüşü olumsuz etkiledi ve çevre sakinlerinde endişeye yol açtı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

İtfaiye ekipleri, alevlerin içerilere ulaştığı bölümlere müdahale edebilmek için özel kesme makineleriyle gedikler açarak yangına yerinden müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, bölgede bulunan vatandaş Özay Dereli yangını eşinin haber vermesiyle öğrendiğini ve şunları söyledi: "İtfaiyeyi aradık, geldiler söndürmeye başladılar. Yapı deposu burası, inşaat malzemeleri bulunuyor. İçerde 2-3 kişi vardı. Onlarda dışarı çıktılar". Depoda meydana gelen yangın sonucunda büyük çapta hasar oluştu.

ANTALYA’DA İÇERİSİNDE YAPI MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU BİR PREFABRİK YAPIDA TAŞINMA İŞLEMİ SIRASINDA YANGIN ÇIKTI. GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN SİYAH DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAN GÖRÜLÜRKEN, DEPO YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.